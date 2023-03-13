Донцова описала последние 15 минут жизни своего тяжелобольного мужа: это был обряд

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Несчастный до последних секунд был в окружении родных и близких. Какова была его последняя воля?

Дарья Донцова потеряла мужа, с которым прожила 40 лет. В минувшие выходные писательница проводила Александра Ивановича Донцова в последний путь. На церемонии также присутствовали дети, родственники и близкие друзья. Агриппина Аркадьевна (настоящее имя Дарьи Донцовой — Прим. ред.) рассказала о последних минутах жизни любимого мужа и поблагодарила неравнодушных подписчиков за молитвы.

«Дорогие мои! Огромная благодарность всем вам за молитвы. Александр Иванович за 15 минут до того, как уйти ко Господу, соборовался, причастился, а потом просто тихо заснул! Господь даровал Александру Ивановичу именно такую кончину. Он ни минуту не оставался один во время своего лечения, а в последний день жизни мы стояли около его постели, держали за руки», — поделилась писательница в личном блоге.

Также она поблагодарила своих детей, которые не отходили от отца до последних секунд. Они же взяли на себя все необходимые хлопоты после смерти Александра Ивановича.

«Низкий поклон Отцу Владимиру Настоятелю Храма Святой Татианы при МГУ и регенту хора Марии, в этом храме отпевали Александра Ивановича», — написала писательница в блоге.

Дарья Донцова с мужем Александром и дочерью Марией. Фото: Instagram* / dontsova_official

Доктор наук, профессор факультета психологии МГУ, академик РАН Александр Донцов скончался после продолжительной болезни в возрасте — 73 лет. Мужчине поставили диагноз — рак кишечника.

Александр Донцов — был третьим мужем знаменитости. Поженились влюбленные еще в 1983 году, а через три года у них родилась дочь Мария. Также у Дарьи есть пасынок Дмитрий, сын Александра от предыдущего брака. И четыре внука.

О трагичном диагнозе мужа Дарья рассказала только в 2021 году. Для нее это был шок, ведь она сама пережила онкологию: четыре операции и делала химиотерапию 18 раз. Рак молочной железы ей поставили еще в 1997 году. Как только она сама вылечилась, так заболел ее самый близкий человек.

По ее словам, Донцов до конца был отптимистичен и подбадривал жену, хотя ему пришлось перенести больше семи курсов химиотерапии. Супруги верили, что смогут победить страшную болезнь, но она оказалась сильней.

Ранее 5-tv.ru писал, почему Донцова больше не пишет в романах про свою семью. Писательница перестала упоминать в книгах своих родственников после несчастного случая.

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