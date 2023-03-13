Си Цзиньпин может провести встречу с Зеленским после визита в Россию

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Это будет первая беседа председателя КНР и лидера Украины с 24 февраля 2022 года.

Глава КНР Си Цзиньпин после визита в Москву намерен провести встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Как пишет The Wall Street Journal, встреча должна пройти в онлайн-формате.

Источник издания отметил, что таким образом Китай демонстрирует свои намерения более активно участвовать в разрешении конфликта на Украине. Онлайн-переговоры должны пройти после визита Цзиньпина в Россию, где он встретится с Владимиром Путиным. Посетить столицу глава КНР планирует на следующей неделе.

Путин и Цзиньпин в конце 2022 года устроили онлайн-переговоры, в ходе которых российский лидер пригласил главу КНР в Москву с государственным визитом.

К слову, с президентом Украины Владимиром Зеленским председатель КНР не виделся ни разу с начала начала спецоперации по защите Донбасса.

Ранее 5-tv.ru писал, что Лукашенко пригласил главу КНР Си Цзиньпина в Белоруссию.