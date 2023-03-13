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Отработка уникальных маневров, боевое слаживание, разбор «полетов» — все это лишь малая часть огромного учебного процесса. Герои готовятся защищать Донбасс.

Бойцы донецкого подразделения «Каскад» — элита штурмовых бригад. Они всегда на переднем крае спецоперации. Сейчас «Каскад» принимает пополнение. На учебных полигонах участники боев под Павловкой и Угледаром делятся с новичками бесценным опытом.

Корреспондент «Известий» Валентин Трушнин увидел, как готовят лучших из лучших. Смотрите эксклюзивные кадры в его репортаже.

Бойцы оперативно-боевого тактического формирования «Каскад» отрабатывают штурм опорного пункта: патроны и гранаты боевые, в траншее расставлены мишени, все они должны быть поражены. Бойцы оперативно-боевого тактического формирования «Каскад», которые вместе с морпехами 155-й бригады штурмовали Павловку и северные дачи Угледара, анализируют полученный там боевой опыт и делятся им с пополнением.

«На данный момент занимаемся слаживанием с новыми группами. То есть готовим штурмовые группы, исходя из того опыта, что получили, детально разбираем и работаем», — рассказывает боец «Каскада».

В ходе штурма бойцы разбиваются на двойки и прикрывают друг друга. Каждый должен знать свои действия, здесь их доводят до автоматизма. После каждой учебной атаки — разбор ошибок:

«У вас было: вы пошли сюда и начинаете сюда выглядывать… Настреляли по-македонски, только потом заглянули… второй номер держит мне стенку, чтобы никто не вылез».

Все эти правила буквально написаны кровью. В роли инструкторов — реальные участники одних из самых жарких боев этой зимней кампании. «Каскад» и морпехи штурмовали Павловку, заняли дачи к северу от Угледара. Там и сейчас жарко.

«Дистанция до противника в среднем от 30 до 100 метров. В течение первых двух-трех дней специально не отвечали на атаки танков и БМП, чтобы они уверовали в то, что у нас нет оружия против них. Затем, когда они начали нагло заходить уже практически вплотную к нашим домам, наши бойцы взяли несколько РПГ и сожгли несколько танков, после чего противник в дачи больше не заезжал», — делится опытом офицер 155 бригады морпехов.

На этом видео бойцы «Каскада» отражают атаку ВСУ и берут в плен выживших. Двоих взяли в плен, остальных уничтожили — несколько отделений противника. Троих подстрелил вот этот боец.

«Я шел на огневую позицию — увидел, что он идет на меня, пришлось стрелять в лоб. Потом второй ему бросился на помощь, и его положил. Все трое легли. Они не понимали, куда идут и с чем столкнутся, наверное, последнее, о чем они успели подумать перед смертью — командиры негодяи», — говорит боец «Каскада».

Именно эти, побывавшие в аду и сумевшие там выжить бесстрашные бойцы и офицеры, составляют костяк подразделения. Формируют моральный климат. И любой новобранец, вступивший ряды «Каскада», рано или поздно становится одним из них.