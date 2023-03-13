Банда мошенников незаконно нарубила лес в Ленобласти на 100 млн рублей

Фото, видео: Сергей Савостьянов / ТАСС; 5-tv.ru

Подозреваемый в совершении преступления уже задержаны.

Масштабную схему хищения леса обнаружила экономическая полиция в Ленинградской области. Только по выявленным фактам незаконной вырубки деревьев — преступники заработали больше 100 миллионов рублей. А занималась этим коммерческая компания по лесозаготовке. Но злоумышленники пилили деревья не столько на отведенном им участке, сколько в соседнем лесничестве — на закрытых делянках, где уже четыре года вырубка запрещена.

Покровительство и содействие браконьерам оказывал местный лесничий. Подозреваемые задержаны, в том числе владелец компании. Изъяты три лесовоза, а также документы, связанные с заготовкой и транспортировкой древесины.