От всей души: чиновнику из Тверской области грозит увольнение за праздник с «голым» аниматором

Фото, видео: www.globallookpress.com / Илья Наймушин; 5-tv.ru

По мнению женщин большого коллектива, 8 Марта удалось на славу. Вот только начальство это не оценило.

Чиновника в Тверской области могут уволить из-за подарка сотрудницам на 8 Марта. Первый замглавы администрации одного из муниципальных округов решил, что лучшим презентом прекрасным дамам станет голый мужчина. И пригласил аниматора в соответствующем костюме. Дамы аплодировали с энтузиазмом. А вот начальство, после того, как видео опубликовали в сети, юмора не оценило.