Макрону все равно? Массовые протесты превратили Францию в мусорную свалку

Фото, видео: www.globallookpress.com /Peter Kneffel; 5-tv.ru

Президент продолжает проводить реформы, которым люди, мягко говоря, не рады. Что будет дальше?

Столица Франции превратилась в настоящие «мусорные Альпы». На улицах Парижа скопилось более пяти тысяч тонн пакетов с отбросами из-за протестов коммунальщиков. Таким образом они бастуют против грядущей пенсионной реформы, которую накануне одобрил Сенат.

Ночью сотни демонстрантов заблокировали центральную трассу, ведущую из Бордо в Бегль — они сжигали автомобильные шины и фаеры, а также раздавали агитационные листовки водителям. А в городе Лиль нарушено движение общественного транспорта — недоступно более 50 автобусных маршрутов.