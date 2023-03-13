Сеймур Херш о кризисе и роли США: «Внешняя политика Байдена — полный идиотизм»

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Фото, видео: www.globallookpress.com / imago stock&people; 5-tv.ru

Тема:
Северный поток

Знаменитый журналист объяснил, почему выражение «американская гегемония» больше никогда не будет иметь значения.

Диверсия на «Северных потоках» очень больно ударила по экономике Германии. Поэтому Украине, которая стоит перед Берлином с протянутой рукой, взрывать газопровод — совершенно ни к чему. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, комментируя статью в The New York Times. Накануне газета опубликовала версию о причастности к теракту проукраинской группировки.

По словам Патрушева, диверсию такого уровня могут осуществить исключительно подразделения специального назначения. И подобные вбросы призваны только запутать ситуацию. Патрушев подчеркнул, что Москва не знает, кто организовал взрывы, — Россию так и не подключили к расследованию теракта.

Публикацию The New York Times раскритиковал и американский журналист Сеймур Херш. Он заявил, что статьи такого рода нужны только для того, чтобы отвлечь внимание людей от правды. Публицист назвал действия США полным безумием.

«Они реально не в себе и поступают очень глупо. Люди из разведсообщества потрясены тем, что произошло. Я думаю, что внешняя политика Байдена — это полный идиотизм. С тех пор как все это началось, Россия завела себе больше друзей в странах третьего мира, чем кто-либо из этой администрации. А понятия „американская гегемония“ больше не существует», — подчеркнул Херш.

Ранее Херш опубликовал расследование, в котором доказал, что за взрывом у острова Борнхольм стоят американские спецслужбы и Пентагон.

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