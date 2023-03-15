Не знаю косяков за собой: Ярушин о проекте «Звезды в Африке»

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; 5-tv.ru

Артист активно развивается как солист, несколько лет ведет собственное музыкальное шоу Muzloft и даже два раза участвовал в проекте «Звезды в Африке», где прославился как главный антагонист.

Стас Ярушин предположил, как проект скандальная известность в шоу «Звезды в Африке» повлияет на его музыкальную карьеру. На прошлой неделе актер представил зрителям свой первый большой сольник с группой МузLoft Band, который прошел 10 марта в Крокусе.

К слову, Ярушина ранее преследовали многочисленные скандалы в реалити-шоу. Он не раз вступал в конфликты с представителями шоу-бизнеса, в том числе с Викторией Боней, Вячеславом Малофеевым, Светланой Пермяковой, звездой сериала «Универ» Андреем Гайдуляном, тиктокершей Юлей Гаврилиной, которая даже периодически плакала из-за его нападок.

По словам артиста, к проекту «Звезды в Африке» он относился прежде всего, как к игре и не считает, что его скандальный образ может как-то отразиться на музыкальной карьере, куда он сейчас вкладывает много ресурса.

«Я не знаю за собой косяков в жизни. Меня воспитывали в Челябинске за порядочность, за то, что должен отвечать за свои слова, быть тактичным и относится с субординацией к людям», — считает музыкант.

По словам артиста, не все тихие и мирные участники проекта являются таковыми в жизни. К этим игрокам Ярушин хотел бы обратиться с вопросом «А вы в жизни не косячите?».

Ранее 5-tv.ru писал, как Ярушин раскритиковал молодого гардеробщика.