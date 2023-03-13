В Кремле отреагировали на желание Зеленского переименовать Россию в Московию

Фото, видео: Zuma / TASS; Reuters; 5-tv.ru

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков дал четко понять, почему от слов президента Украины в мире ничего не зависит.

Идею президента Украины Владимира Зеленского о переименовании России в Московию пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков назвал «нелепым курьезом». Комментарий официальный представитель Владимира Путина дал во время разговора с журналистами.

«Это относится к нелепым курьезам, подобные сообщения или подобные решения. (…) Можно только с улыбкой относиться. РФ как бы кто ее ни называл, останется великой державой, великой страной, останется Россией», — подчеркнул Песков.

На предыдущей неделе Зеленский дал обещание комплексно проработать вопрос по переименованию России в Московию. Он сделал отсылку к петиции, которая висит на сайте президента Украины и уже набрала свыше 25 тысяч голосов. Украинский президент потребовал осведомит его, а также автора петиции о том, как движется проработка вопроса.

Прежде Песков отметил, что несмотря на все пропагандистские потоки, наполненные ненавистью к России, в Украине все равно остаются ручейки трезвого мышления и подходы к будущему двусторонних отношений. Они будут неизбежны, по словам Пескова, «мы соседи».

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, что Песков высказался о россиянах, уехавших в Грузию. Он считает, что эти люди не понимают, что Родина — это лучшее место.