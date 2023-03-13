Всего чуть за 50: Татьяна Лютаева удивила архивным фото и раскрыла секрет молодости

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Звезда «Гардемаринов» в свои годы по-прежнему покоряет мужские сердца. Многие позавидуют!

Татьяна Лютаева, которой вчера исполнилось 58 лет, взбудоражила Сеть своими архивными фото. По случаю дня рождения актриса поделилась снимками в соцсетях. Поклонники не только хвалили ее «неземную» внешность в юности, но и отметили, что сегодня артистка по-прежнему выглядит очень привлекательно. Издание 7Дней.ru рассказывает, в чем секрет красоты кинодивы 1980-х.

Почти сразу после выхода «Гардемаринов» Татьяна Лютаева, сыгравшая Анастасию Ягужинскую, вошла в пантеон первых красавиц в Советском Союзе. Даже сегодня ее утонченная внешность продолжает разбивать мужские сердца.

Сама актриса не скрывает своих секретов красоты. Она считает, что необязательно делать процедуры у косметолога. Чтобы выглядеть молодо, достаточно домашних средств.

«Мой рецепт такой: сначала нужно два раза ополоснуть лицо теплой водой. Затем берем две мисочки — с горячей и холодной водой — и два небольших полотенца. Одно опускаем в миску с горячей водой и прикладываем к лицу на 4-5 секунд. Другое погружаем в холодную воду, держим на лице 2-3 секунды. Повторяем процедура пару раз. Такое умывание позволяет бороться с морщинами, снимает отечность, возвращает коже упругость, эластичность», — рассказала Татьяна Лютаева.

Кроме того, актриса признается, что регулярно занимается спортом и следит за правильным питанием. Тем не менее, услугами косметолога она все-таки не пренебрегает: брюнетка регулярно ходит на массаж, делает beauty-инъекции и различные маски. Но своим главным ингредиентом она считает радостные эмоции от общения с близкими людьми, прежде всего, детьми и внуками.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Татьяна Лютаева общается с бывшими мужьями.