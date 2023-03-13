Путин провел переговоры с премьером Армении Пашиняном

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Разговор состоялся по инициативе иностранного политика на фоне новых вспышек конфликта в Нагорном Карабахе.

Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. В ходе диалога стороны обсудили вопрос безопасности на армяно-азербайджанской границе. Инициатором разговора была Армения.

Известно, что накануне в Нагорном Карабахе в очередной раз нарушили режим прекращения огня. В Мардакертском районе открыли огонь, к счастью, обошлось без пострадавших.

Российский лидер отметил, что все возникающие вопросы будут решаться конструктивно, совместно с российскими миротворцами. Несколько дней назад они пресекли новую вспышку конфликта на армяно-азербайджанской границе.

Помимо Нагорного Карабаха, Путин и Пашинян обсудили реализацию всего комплекса договоренностей России, Армении и Азербайджана, подписанных в 2020–2022 годах.

Как уточнили в пресс-службе Кремля, Путин и Пашинян также обсудили экономические и транспортные связи в регионе, которых в скором времени ждет восстановление

Ранее 5-tv.ru сообщал, что премьер-министр Армении Никол Пашинян не исключил обращение в Совбез ООН из-за ситуации в Нагорном Карабахе.