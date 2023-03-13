«Раз и два»: почему Кудрявцева никогда не ходит к косметологам

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Звезда телевидения потрясающе ухоженно выглядит на экране. В чем же ее секрет?

На днях Лера Кудрявцева очень удивила своих подписчиков признанием о том, что она вообще не прибегает к косметологическим услугам. Об этом сообщила Газета.ру со ссылкой на ее личный блог.

По признанию телеведущей, косметологические процедуры требуют много свободного времени. Кроме того, ее беспокоит болезненность процедуры и возможные нежелательные последствия. По этой причине услугам косметолога она предпочитает другие, более деликатные способы.

«Я ленивая — это раз. Я трус — это два. Поэтому фотошоп и грим мне в помощь», — объяснила звезда экрана.

Так или иначе, такой подход оценили не все подписчики Кудрявцевой, которые не раз критиковали ее за злоупотребление фильтрами в соцсетях. На обвинения звезда «Секрета на миллион» ответила просто: «Безупречных людей не бывает». К тому же, ей важно, чтобы все видели ее красивой. Знаменитость добавила, что редактирует свои фотографии, потому что ей не хочется, чтобы поклонники видели ее «опухшей, ненакрашенной и непричесанной».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что думает Лариса Гузеева об использовании фотошопа и фильтров.