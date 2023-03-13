ФСБ задержала активистку из Хабаровска по делу о переводе денег ВСУ

Фото, видео: ЦОС ФСБ России

На кадрах оперативной съемки видно, что во время задержания на улице подозреваемая сильно испугалась. Оперативники проводили ее в служебный автомобиль.

Сотрудники ФСБ задержали активистку из Хабаровска в рамках возбужденного дела о госизмене. Ее подозревают в финансировании Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили 13 марта в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

В спецслужбе рассказали, что подозреваемая переводила деньги украинской армии для закупки оружия, боеприпасов и экипировки. Уголовное дело в отношении нее возбуждено по статье 275 УК РФ — «Государственная измена».

На кадрах оперативной съемки видно, что женщину задержали на улице. Когда к ней подошли оперативники, та сильно испугалась. Один из двух сотрудников сказал ей «спокойно», после чего подозреваемую проводили в служебный автомобиль. Из Хабаровска ее самолетом доставили в Москву.

Расследование уголовного дела продолжается. Следователи работают над закреплением доказательств.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сотрудничавшего с ВСУ россиянина задержали в Новгородской области.