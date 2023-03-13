«Дети будут ушастые»: обиженная Африкантова жестко высказалась о Капаклы и его любовнице

Фото: Instagram* / marina_afrika

Звезда «Дома-2» не может оставить в покое мужа и его возлюбленную, которые улетели отдыхать на Бали.

Звезда «Дома-2» Марина Африкантова, недавно узнавшая об измене мужа, не может оставить его в покое. Как пишет StarHit.ru, Роман Капаклы улетел на Бали со своей любовницей — Татьяной Мусульбес. В это время Африкантова посвящает новоиспеченной паре гневные посты в социальных сетях, не стесняясь переходить на личности.

«Передайте, пожалуйста, Капаклы, пусть меня никак не трогает и не задевает, вообще не упоминает мое имя! А то мало не покажется! Пусть ******* (занимается сексом — Прим. ред.) свою жабу втихушку и после пробежки приносит ей пиво для похмелья», — написала Африкантова в своем профиле.

Любовницей Романа Капаклы оказалась Татьяна Мусульбес. Telegram / black_crown_officiall

Любовницу мужа она назвала «ушастой красавицей» и от злости пожелала паре «ушастых детей», отметив, что им всем придется делать операцию по уменьшению груди, потому что у Мусульбес «дойло как у коровы». Телезвезда не раз заявляла, что не может понять и тем более простить поступок мужа, ведь он прилюдно ее унизил и променял на другую женщину.

«Пусть родителям Тани и ее младшему брату будет стыдно за то, что воспитали такую дочь, которая совращает женатых мужчин», — написала Африкантова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как муж Африкантовой неожиданно оправдался за измену.

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