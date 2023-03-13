Кто он? Виталине Цымбалюк-Романовской приписали новый роман с коллегой по сцене

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев

Девушка выкладывает фотографии с партнером по творческой деятельности.

У бывшей жены Армена Джигарханяна Виталины Цымбалюк-Романовской появился партнер по творчеству, который одаривает пианистку вниманием. Недавно творческую пару сняли на сцене, фото девушка разместила на странице в соцсети, передает dni.ru.

На снимке — Цымбалюк-Романовская и ее кавалер. Он нежно докоснулся плеча пианистки с микрофоном. Когда его рука опустилась к руке девушки, она не смогла скрыть пылающие румянцем щеки и улыбку.

Пользователи гадают, какие отношения между ними — совпадение интересов или все-таки служебный роман? Пока Виталина Цымбалюк-Романовская не раскрывает карты, но намекает на насыщенную личную жизнь.

Прежде Цымбалюк-Романовской говорила о том, что у нее появился новый избранник. Раскрывать его личность пианистка не стала. Однако отметила, что возлюбленный младше ее по возрасту, а его профессия не связана с музыкой.

С бывшим (ныне покойным) мужем Арменом Джигарханяном пианистка познакомилась в 1994 году. В 2016 году они расписались, а уже через год развелись на фоне слухов о ссорах и проблемах в супружеской жизни. В 2020 году Джигарханян скончался.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, Джигарханян забрал в иной мир родителей Цымбалюк-Романовской. Для пианистки смерть экс-супруга стала серьезным ударом, но впереди были еще более трагические известия.