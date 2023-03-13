Чужой среди своих: ФСБ задержала россиянина, планировавшего саботаж в армии

Фото: ЦОС ФСБ РФ / ТАСС

Мужчина склонял мобилизованных к госизмене и подстрекал к ряду других преступлений в интересах ВСУ.

В Новгородской области ФСБ задержала россиянина, призывавшего своих мобилизованных соотечественников к госизмене. Помимо саботажа в армии мужчина планировал похищение техники и передачу мест дислокации российских военных частей в интересах Минобороны Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального УФСБ.

«Пресечена противоправная деятельность гражданина РФ, <…> [который] принимал меры по склонению призванных в ряды Вооруженных сил Российской Федерации в рамках частичной мобилизации лиц к совершению государственной измены путем предоставления противнику информации о местах дислокации российских войсковых частей и соединений, похищения и передачи боевой техники, добровольной сдачи в плен», — пояснили сотрудники ведомства.

Задержанный рассказал о подстрекательстве мобилизованных к добровольной сдаче в плен и краже боевой техники за денежное вознаграждение. При обыске у него также обнаружили украинский паспорт, трудовую книжку и несколько мобильных телефонов.

В настоящий момент по решению суда мужчина заключен под стражу сроком на два месяца. Кроме того, проводится ряд мер по выяснению всех обстоятельств совершенного преступления.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о жителе Комсомольска-на-Амуре, подозреваемого в госизмене.