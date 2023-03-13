Военный эксперт раскрыл правду о подготовке ВСУ к химатаке на фоне вербовки женщин-химиков

Фото, видео: www.globallookpress.com / David Tesinsky; 5-tv.ru

Ряд гражданок Украины теперь берут на военную службу практически сразу же после подписания контракта.

Боевики ВСУ начали активно вербовать женщин-химиков и биологов с целью последующей химической или биологической атаки. Об этом 5-tv.ru сообщил военный эксперт Юрий Кнутов.

«Я думаю, что Украина готовится к применению биологического или химического оружия. Давно уже такие попытки предпринимались. В свое время они применяли гранаты для подствольных гранатометов, зараженные ботулизмом. Кроме того, использоваться могут и химические боеприпасы. Были сообщения о том, что применялись газы на основе хлора или фосгена. Поэтому они готовятся создать резерв специалистов из медиков на случай отравления своих военнослужащих», — отметил Юрий Кнутов.

Военный эксперт считает, что после химатаки украинские боевики постараются обвинить в ней российские войска. Тем самым они хотят еще глубже втянуть Запад в конфликт с Россией.

«Они могут спровоцировать ситуацию. Применить это (химическое или биологическое — Прим. ред.) оружие на каком-либо участке фронта, а затем обвинить Россию, чтобы дополнительную помощь получить от НАТО. Вообще, конечная цель украинского режима — втянуть блок НАТО в ведение боевых действий», — Юрий Кнутов.

О начале активной вербовки в ВСУ женщин, имеющих химическое и биологическое образование, недавно сообщил РИА Новости подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. Сотрудники военкоматов предпочитают набирать женщин в возрасте от 22 до 45 лет. Их принимают на военную службу практически сразу же после подписания контракта.

Примечательно, что в октябре президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о добровольном воинском учете женщин. Согласно ему, женщины с образованием в области химии, биологии, медицины, телекоммуникаций и радиотехники, а также IT-сферы обязаны встать на воинский учет с октября 2023 года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в ДНР заявили об очередном применении ВСУ химических боеприпасов.