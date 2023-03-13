Пожар на заводе в Южной Корее перерос в «огненный апокалипсис». Есть пострадавшие

Пожар на заводе в Южной Корее перерос в огненный апокалипсис

Фото, видео: www.globallookpress.com / Phobthum Yingpaiboonsuk; 5-tv.ru

Потерпевшие доставлены в больницы с различными гематомами и ожогами. Пожару присвоен наивысший уровень опасности.

В Южной Корее настоящий огненный апокалипсис — полыхает завод по производству автомобильных шин. Горят несколько зданий, в которых хранятся легковоспламеняющиеся материалы. Столб пламени поднимается на десятки метров. Есть риск, что огонь выйдет за территорию завода и перекинется на соседние многоэтажные дома.

Уже известно, что пострадали по меньшей мере 10 сотрудников завода. Одни получили ожоги, другие надышались едким дымом. Пожару присвоен наивысший уровень опасности. На его тушение брошены все силы.