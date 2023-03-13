С какими целями террористы Украины вербуют женщин-биологов?

На Украине вербуют женщин с биологическим и химическим образованием

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В ряды ВСУ активно принимают дам, имеющих профессии в разных областях науки и техники. Но в чем подвох?

На Украине военкоматы начали работу по вербовке в армию женщин. Причем, в приоритете специалисты в области биологии и химии. Об этом РИА Новости сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«Украинские военкоматы усилили вербовку женщин для отправки в зону СВО. Помимо традиционных ВУС, отмечается увеличение спроса на тех, кто имел гражданское образование в области химии, биологии, биотехнологии, ветеринарной медицины», — рассказал эксперт в военном деле.

По словам Марочко, наиболее востребованы женщины в возрасте от 22 до 45 лет. Их оперативно принимают на военную службу после подписания контракта.

К слову, закон о добровольном воинском учете женщин Верховная рада приняла еще 1 октября 2022 года. Правда, позднее срок перенесли на год. Согласно утвержденному Минобороны Украины перечню, женщины, годные к провождению службы по состоянию здоровья и возрасту, а также имеющие профессию военно-учетной специальности по собственному желанию могут быть взяты на военный учет.

Помимо химиков и биологов в перечень вошли представители таких отраслей как телекоммуникация и радиотехника, несколько специальностей из IT-сферы и медицины.

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