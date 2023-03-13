Погулял и чуть не умер: как сотрудники МЧС спасали жителя Омска из ледяных оков
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Сотрудники МЧС спасали жителя Омска из ледяных оков
Фото, видео: www.globallookpress.com / Daniel Bockwoldt; 5-tv.ru
Только благодаря оперативности спасателей жизнь мужчине удалось сохранить.
Драматичные кадры из Омска. Прогулка у моста едва не закончилась для местного жителя трагедией. Он провалился под лед, и не смог самостоятельно выбраться из полыньи.
На место оперативно прибыли спасатели. Один из них бросился в ледяную воду и вытащил пострадавшего на берег. Сейчас его жизни ничего не угрожает.