Вещи века: Минпромторг включил IKEA в список товаров для параллельного импорта

В перечень Минпромторга войдут товары IKEA, Mattel, Shell Helix и другая продукция для параллельного импорта

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

Многие санкционные товары по параллельному импорту могут появиться в России уже в конце мая– начале июня.

Минпромторг России дополнил список товаров для параллельного импорта. При этом ассортимент будет еще пополняться с учетом как ввоза товаров ушедших брендов, так и исключением марок, возобновивших поставки в страну. Об этом источник ведомства рассказал изданию «Известия».

Теперь в страну разрешено ввозить товары IKEA, американские игрушки Hasbro и Mattel, марки моторных масел Shell Helix, Rimula, бытовой техники Zanussi, Wahl, запчастей для сельскохозяйственной и судовой техники Caterpillar, Bauer Kompressoren. Кроме того, в перечень попали бренды парфюмерии и модной одежды Lancome, Giorgio Armani, Kerastase и Yves Saint Laurent. Так, например, совсем скоро в магазинах вновь появится одежда Tommy Hilfiger.

В пресс-службе Минпромторга добавили, что стимулирование импорта будет направлено на те ниши, в которых отечественным производителям требуется больше времени для обеспечения потребностей предприятий и самих потребителей.

Поступления санкционных товаров по параллельному импорту ожидаются уже в конце мая — начале июня.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что заводы IKEA продадут отечественным производителям.