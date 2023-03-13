Огромная пробка собралась на Киевском шоссе из-за ДТП с фурой и автовозом

Фото, видео: 5-tv.ru

Движение в сторону Москвы парализовано. Большегрузы перегородили все полосы движения.

Огромная пробка собралась на Киевском шоссе при движении в сторону Москвы. Причиной стало ДТП с участием автовоза и фуры. 5-tv.ru публикует эксклюзивные кадры с места происшествия и комментарий водителя автовоза.

Мужчина пояснил, что причиной аварии стала излишняя вежливость и скользкая дорога. Он решил пропустить автомобиль, выезжавший с второстепенной дороги. Торможение получилось внезапным для водителя фуры, ехавшего позади автовоза. В результате и произошла авария.

Водитель автовоза в ДТП не пострадал. По его словам, коллеге из фуры повезло меньше — мужчину госпитализировали с переломом ноги.

На кадрах с места происшествия видно, что большегрузы перегородили все полосы для движения. При движении в сторону Москвы собралась пробка из десятков автомобилей. Очевидцы сообщали, что стоят в ней с пяти утра.

«К 7:35 движение на Киевской трассе — в районе 92 километра — открыли по одной полосе в сторону Калуги. В направлении Москвы все еще глухо», –писали водители в соцсетях.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что плохая погода в Саратовской области спровоцировала ДТП с участием 20 автомобилей. На видео с места происшествия видно, что легковушки влетали в кузов фуры.