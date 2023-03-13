Срок или расстрел: ВСУ запугивают новобранцев, чтобы сдержать отступление под Авдеевкой

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Перед отправкой на передовую мужчина прошел двухдневный курс подготовки. Из-за угроз и лжи украинского руководства вскоре он вместе с сослуживцами сдался в российский плен.

Офицеры ВСУ угрожают новобранцам расстрелом, чтобы сдержать отступление с позиций на передовой. Об этом со ссылкой на украинского военнопленного из 53-й бригады украинской армии сообщило РИА Новости. Указанное подразделение расположено под Авдеевкой — на территории ДНР, находящейся под контролем Киева.

«Если будете назад отступать, к нам на КНП (к офицерам на командно-наблюдательный пункт — Прим. ред.), говорят: „Будем стрелять“… Хотел пойти в отказ… Срок большой дают. Сказали, что через суд — от семи до десяти лет», — рассказал пленный.

По его словам, руководство ВСУ обещало новобранцам, что в скором времени их сменят на передовой другие люди. Однако это оказалось ложью.

«Сказали, что этой ночью или буквально днем на следующий день нас должны сменить. Я ждал с тем расчетом, что поменяют — выйду, и в тылу уже меньший срок дают за отказ. Еще офицеры сказали, что если будешь уходить с позиции — будут стрелять», — рассказал мужчина.

Когда начался штурм позиций со стороны ВС РФ, он и сослуживцы сдались в плен. Это произошло в районе населенного пункта Водяное под Авдеевкой в начале марта. Перед отправкой на передовую будущий пленный прошел двухдневный курс подготовки.

«Нас начали брать штурмом — и мы сдались. Пытались отстреливаться, но потом мы с молодым хлопчиком — не знаю, как его зовут — говорим: „Давайте в плен сдаваться, потому что жить хотим“. И пацаны поддержали нас. Все. Сдались в плен — и все», — подытожил мужчина.

Минувшим днем 5-tv.ru сообщал, что российская армия почти полностью освободила Красногоровку в ДНР. Это населенный пункт, расположенный к северу от Авдеевки.