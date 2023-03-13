Фильм «Говорят женщины» выиграл «Оскар» за лучший адаптированный сценарий
Иван Обухов 22
Фото: www.globallookpress.com / JAVIER ROJAS
Филья является экранизацией одноименного романа 2018 года.
Престижную премию американской киноакадемии «Оскар» в категории «Лучший адаптированный сценарий» получила Сара Полли за фильм «Говорят женщины».
Картина представляет из себя экранизацию одноименного романа 2018 года Мириам Тейвз.
В центре сюжета — история женского сообщества в Боливии, члены которого в течение долгих лет подвергались сексуальному насилию.