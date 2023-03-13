Отлов без правил: домашние питомцы в Ленобласти попали к «черным отловщикам»

Фото, видео: www.globallookpress.com / Svetlana Vozmilova; 5-tv.ru

В местной администрации отказываются сообщить, куда увезли собак.

Жители поселка в Ленинградской области в одночасье лишились домашних питомцев. Их собаки, ненадолго оставленные на улице в одиночестве, попали под отлов. Охотников за бродячими животными не смутили даже ошейники. А в местной администрации поспешили похвастаться успешным рейдом. Теперь люди пытаются отыскать любимцев, правда, удается это не всем. Почему — выяснял Марк Стакионис.

Радостные возгласы и крепкие объятия после болезненной разлуки. Туся — так зовут любимицу Ольги Александровой — исчезла в Кузьмолово в день, когда в поселке отлавливали бездомных собак, и нашлась израненной за 40 км от дома.

«Мне скинули ссылку, что она нашлась и находится в Новосаратовке. То есть она там прибилась, ее какой-то дедулька покормил и она находится там. Мы естественно ночью организовали машину, проехали там практически вот я там в 12 часу только связалась с этой женщиной, которая нам выложила этот пост. Мы приехали ее, забрали», — рассказала Ольга Александрова, хозяйка собаки.

В социальной сети сотрудники местной администрации опубликовали пост, в котором похвастались успешным отловом безнадзорных животных. Однако жители поселка сразу пришли в негодование. У некоторых из представленных на фотографиях собак оказались хозяева. На одном из снимков Ольга и узнала свою Тусю.

Владелец другой собаки — Борис Денисов — в день отлова пришел на почту с Греттой, оставил питомца на улице, а когда вернулся — у дверей никого не оказалось. Людей, которые забрали Гретту, вероятно даже не смутило наличие ошейника.

«Но через некоторое время она не пришла. Не через час, не через два. Я позвонил продавщице, которая работает в мясном магазине, где собаки крутятся. Моя туда бегала тоже», — рассказал Борис Денисов, хозяин собаки.

У мясного магазина, рядом с которым собираются бездомные животные, уже во второй раз проводят отлов. В прошлый — собак стерилизовали и вернули обратно, как того и требует закон. Сейчас же — все пропали. Хозяйка лавки говорит — они были безобидные и людей не трогали.

«Пусть мне покажут, куда они увезли этих собак, потому что я могу увести туда какую-то помощь и мясо. Я это смогу. Но никто не говорит, куда увезли этих собак», — рассказала Надежда, владелец мясного магазина.

Однако в администрации на просьбы владельцев вернуть собак не отреагировали. А при личном общении и вовсе сказали, что к отлову они не имеют никакого отношения.

«Я звонил тем, кто был в первом отлове, они говорят зачем нам это надо, они согласовывают все. А здесь я не знаю, даже не в курсе. А если бы от администрации было, конечно, знал бы, мы все согласовываем», — рассказал Сергей Шувалов, депутат муниципального образования Кузьмоловское городское поселение.

В свою очередь в единственной ветеринарной клинике, сотрудники которой могут законно отлавливать собак в поселке Кузьмолово, заявили, что каждое подобное мероприятие, проходит через администрацию. При этом о втором отлове они даже не слышали.

«Кто угодно может сейчас это сделать, это незаконно. Поэтому нарушителей у нас в обществе хватает, поэтому если кому-то что-то не понравилось, они пошли через интернет, нашли этих незаконных отловщиков, которые работают просто отдельно, они поехали просто и сделали», — рассказала Елена Мезенцева, руководитель направления по работе с безнадзорными животными.

Специалисты отмечают — если у владельца, собака попала под отлов, а в администрации не дают ответа, где находится питомец, следует незамедлительно обращаться в правоохранительные органы.

«Если администрация и клиника не идет на контакт по каким-то причинам, то можно идти в полицию человеку у которого пропала хозяйская собака и писать заявление в данном случае о краже в данном случае», — рассказала Полина Малая, зоозащитник и юрист.

Именно так и поступил Борис Денисов — написал заявление в полицию, но пока ответа не последовало, остается лишь надеется, что его Гретта жива и здорова.