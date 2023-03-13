Жертвы бюрократии: на Нижегородчине успел сгореть дом, пока доехали пожарные

В селе в Нижегородской области сгорел дом из-за того, что у пожарных не оказалось воды

Фото, видео: www.globallookpress.com / Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын; 5-tv.ru

Спасатели добирались до места два часа, хотя ближайший экипаж находился рядом.

Жители деревни в Нижегородской области стали жертвами бюрократии в экстренных службах. Когда в их доме случился пожар, на вызов отправили машину из удаленного райцентра. При этом ближайший экипаж находился всего в пятнадцати минутах езды. В итоге пока пожарные ехали, деревянная постройка полностью сгорела. Почему так вышло, попытался понять Багаудин Багаудинов.

От частного дома семьи Пискуновых остался лишь фундамент и обугленные бревна. Семья теперь без крыши над головой. На этих кадрах последствие короткого замыкания — второй этаж окутан пламенем, на помощь сбежались соседи и прохожие.

«В общем, ни одной пожарной машины нету, дом горит, никого нету, в десяти минутах находится еще одна пожарная часть в городе, но никто не едет», — рассказала очевидица.

Спасатели ехали на место больше часа. Но даже прибыв на место, пожарные не смогли сразу приступить к тушению. Баки в машинах, которые должны были быть заполнены водой — оказались пусты.

На подготовку у сотрудников МЧС ушло больше двух часов. К тому моменту, пока спасатели доехали и набрали воду — тушить было уже нечего. Дом сгорел практически дотла.

Жилище Пискуновых можно было спасти, если бы на помощь приехали спасатели из соседнего района. От села Гумнищи до пожарной части соседнего Заволжского района — всего три километра.

«Мы же раньше из Заволжья к нам приезжали, а сейчас нас отсоединили. Вызываем, звоним, Христа ради, соедините нас с Заволжьем, вас с Балахной соединяем», — рассказала Татьяна Пискунова, хозяйка сгоревшего дома.

Оказалось, что дело во внутренних правилах экстренных служб, которые с недавних пор обсуживают исключительно свои районы.

«Рядом есть город Заволжье, откуда могут приезжать пожарные и все службы экстренные за 10-15 минут, а к нам приезжают, к сожалению, за полтора часа, нам нужно, чтобы сделали эту логистику», — рассказала Марина Пискунова, дочь хозяйки дома.

«Высылка сил и средств осуществляется в соответствии с расписанием выезда, которое утверждено главой администрации Балахнинского района. Это что касается Балахны. Также у нас есть план привлечения сил и средств, которое определяет порядок высылки сил и средств между районами», — рассказал Илья Шаров, начальник управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ ГУ МЧС России по Нижегородской области.

В пожарной части Балахнинского района разводят руками. Спасатели рассказывают, что оперативно прибыть в отдаленные села их района невозможно чисто физически.

Мы отправили официальный запрос в МЧС по Нижегородской области с просьбой прокомментировать проблемы с логистикой. Но ответа от них нет до сих пор. Тем временем, семья Пискуновых вынуждена брать кредит для строительства нового дома. Погорельцы, наученные горьким опытом, теперь планируют первым делом застраховать новое жилье.