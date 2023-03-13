«Аллигаторы» в небе: ударные вертолеты Ка-52 поразили опорные пункты ВСУ

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Экипажи вертолетов Ка-52 уничтожили опорные пункты боевиков

Фото, видео: © РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ; 5-tv.ru

Тема:
Спецоперация

Уничтожены укрепления и скопление бронетехники противника.

Российские ударные вертолеты Ка-52 атаковали несколько опорных пунктов и скопление бронетехники ВСУ.

Все цели были уничтожены. Это подтвердили кадры объективного контроля.

После завершения миссии «Аллигаторы» благополучно вернулись на базу.

Такие вылеты экипажи армейской авиации совершают регулярно.

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