«Аллигаторы» в небе: ударные вертолеты Ка-52 поразили опорные пункты ВСУ
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Экипажи вертолетов Ка-52 уничтожили опорные пункты боевиков
Фото, видео: © РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ; 5-tv.ru
Уничтожены укрепления и скопление бронетехники противника.
Российские ударные вертолеты Ка-52 атаковали несколько опорных пунктов и скопление бронетехники ВСУ.
Все цели были уничтожены. Это подтвердили кадры объективного контроля.
После завершения миссии «Аллигаторы» благополучно вернулись на базу.
Такие вылеты экипажи армейской авиации совершают регулярно.