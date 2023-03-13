МВФ уверен, что США принимают меры по ситуации вокруг банкротства банка SVB

МВФ уверен, что власти США принимают надлежащие меры по ситуации вокруг банкротства SVB

Фото: www.globallookpress.com / Pavlo Gonchar

Обанкротившийся банк могут купить Goldman Sachs или Morgan Stanley, возможно JP Morgan Chase

Международный валютный фонд пристально наблюдает за возможными последствиями для мировой финансовой стабильности после объявления банкротства одного из самых крупных банков США Silicon Valley Bank (SVB). Об этом стало известно из письменного заявления пресс-службы фонда, распространенного 12 марта.

«Международный валютный фонд утверждает, что „пристально наблюдает“ за развитием ситуации и потенциальные финансовые риски от краха Silicon Valley Bank», — сообщается в распространенном заявлении.

Как сообщила Федеральная корпорация страхования вкладов (FDIC), надзорные органы штата Калифорния закрыли SVB, который стал крупнейшей финансово-кредитной организацией, объявившей о своем банкротстве со времен последнего финансового кризиса в США.

В прессе США сообщают, что банк могут купить Goldman Sachs или Morgan Stanley, возможно JP Morgan Chase.

Ранее 5-tv.ru писал, что один из крупнейших в США банков-банкротов предложить выкупить Маск.