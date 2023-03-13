Чужих не бывает: Мария Львова-Белова доставила в Сирию гумпомощь и вернула на Родину 56 российских сирот

Фото, видео: www.globallookpress.com / MFA Russia; 5-tv.ru

Уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ заявила, что в апреле планирует вернуть из сирийских лагерей беженцев еще 200 российских детей.

Уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Мария Львова-Белова доставила в Сирию гуманитарную помощь и привезла на родину 49 российских детей из сирийских лагерей беженцев и еще семь из приюта в Дамаске. Омбудсмен находилась в республике с рабочим визитом 10–12 марта, передала пострадавшим от недавнего землетрясения груз весом 450 килограммов — детское питание, подгузники, одеяла, средства дезинфекции. В приют также были направлены рюкзаки со школьными принадлежностями и игрушки.

К своим семьям вернулись 56 детей в возрасте от трех до 17 лет. Это самая большая группа за всю историю гуманитарной миссии. Ребят доставил на Родину самолет Воздушно-космических сил (ВКС) России, в полете их сопровождали врачи, психологи и коллеги Марии Львовой-Беловой из государственного и аппарата. Медики осмотрели маленьких пассажиров, их здоровье вне опасности, однако по приезде все они пройдут обследование в одном из ведущих медцентров.

Кроме того дети проведут несколько недель в социально-реабилитационном центре в столице, где специалисты оценят их психологическое состояние и проведут начальную реабилитацию, а также помогут наладить контакт с родственниками. Такая поддержка оказывается правительством Москвы впервые. Когда ребята разъедутся по своим семьям в регионы, на местах им также будут оказывать помощь уполномоченные по правам ребенка — это и медицинское сопровождение, и реабилитация, и оздоровительный отдых. Детей направят в образовательные учреждения, поддержат социальными выплатами и пособиями, при необходимости окажут юридическую помощь.

«Готовы документы еще на 200 человек, и я надеюсь, что в конце апреля нашу команду вновь примут, и мы сможем еще часть детей вернуть на родину. А сейчас огромная благодарность, низкий поклон всем причастным к тому, что сегодня удалось сделать… В организации процесса участвовали много и наших российских министерств и ведомств, поэтому всем вместе нам удалось сделать одно большое дело», — сказала Мария Львова-Белова.

Представители разных стран на протяжении нескольких лет воевали на территории Сирии и Ирака, жили в лагерях, заключали браки, рожали детей или перевозили семьи с родины. Боевые действия многих оставили сиротами. Но у них остались родственники дома, в том числе и в России. Работа по репатриации детей из зон военных конфликтов проводится по поручению президента Владимира Путина с 2018 года. Над выполнением задач совместно трудятся МИД, Минобороны, Минздрав РФ, власти Сирийской Арабской Республики, а также представители курдской стороны.

Детский омбудсмен Мария Львова-Белова координирует работу специально созданной межведомственной комиссии. С декабря 2018 года из зон вооруженных конфликтов на Ближнем Востоке в Россию удалось вернуть в семьи 423 ребенка: 122 из Ирака, 292 из Сирии, восемь из Пакистана и один из Турции — 1. В прошлом году четырьмя рейсами на родину были перевезены 69 детей из Сирии.

Сегодня еще 56 ребят перестали быть сиротами. Но впереди огромная работа. В аппарате детского омбудсмена более тысячи заявлений от россиян, чьи дети и внуки оказались на территории Ближневосточного региона.

Ранее, писал 5-tv.ru, официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что США должны немедленно прекратить незаконное военное присутствие в Сирии.