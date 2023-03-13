Песнь огня и стали: лучшее видео из зоны СВО за день

Фото, видео: Рубцов Андрей / ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Минобороны России опубликовало кадры боевой работы снайперов и расчетов «кочующих минометов».

Окрестности Угледара. Район Южных дач. Группа тяжелых снайперов только что выследила противника. Ждут, когда он подойдет поближе. Враг на расстоянии выстрела. Больше тянуть нельзя.

Снайпер уже выдал себя, вся группа срочно меняет огневую позицию. С этой точки — обзор даже лучше. Боевики как на ладони.

Так снайперы морской пехоты тихоокеанского флота прикрывают наступление штурмовым групп, которые ведут ближние бои в окрестностях Угледара.

Чаще всего снайперы морской пехоты тихоокеанского флота используют тактику «выстрел из ниоткуда». Одна цель — один патрон. Только эта группа всего за месяц уничтожила под Угледаром более пятидесяти боевиков.

Для снайпера важнее всего точность. А еще маскировка. На открытых участках необходимо слиться с местностью.

Снайперы морской пехоты тихоокеанского флота знают как одним метким выстрелом испортить планы противнику и при этом остаться незамеченными. Подкрепления российских штурмовиков уже на подходе — пора уходить.

У расчетов «кочующих 120-мм минометов» буквально считанные минуты на занятие огневой позиции, вычисление исходных данных для стрельбы и производство первого выстрела.

После первого выстрела расчеты начинают работать как четко отлаженный механизм, где каждый боец прекрасно знает свой маневр.

В считанные минуты расчеты «насыпают» по выявленным целям более трех десятков 120-ти миллиметровых мин.

Главным козырем кочующего огневого средства является внезапное появление и быстрая смена позиции после стрельбы.

Из самых значимых целей за последнее время, как сообщили сами артиллеристы, были уничтоженные бронетранспортеры и боевые машина пехоты.

Также военнослужащие ведут контрбатарейную борьбу, уничтожая минометные и орудийные расчеты противника.