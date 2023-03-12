Плывите по волнам бушующих энергий: китайский гороскоп на неделю с 13 по 19 марта

Фото: 5-tv.ru

Энергии дня будут бушевать практически всю первую половину недели. К выходным шторм утихнет.

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы», что в переводе значит «Восемь иероглифов судьбы». Узнать про то, что такое «Бацзы» можно тут.

Назвать новую неделю легкой — язык не повернется, но и ужасной ее тоже не назовешь. Так, привычная рабочая неделя с пару тройкой дней, когда не очень получаются дела. Нормальная ситуация для всех нас, живущих во времена, когда горизонт планирования не поддается никакой логике. Все, что нужно делать в такой ситуации — плыть по волнам энергий и вертеть при этом головой во все стороны, чтобы путешествие прошло гладко.

Внимание к тому, что происходит лично с вами в разные моменты времени — ключ к пониманию собственной уникальности. И китайская наука познания судьбы «Бацзы» — один из очень удобных инструментов для изучения себя. К примеру, на предстоящей неделе, когда месяц Деревянного Кролика уже в самом разгаре, мы все можем почувствовать, как на нас лично влияют энергии сильного Дерева, полезны ли они нам.

На что обращаем внимание? На физическое самочувствие, на настроение, на количество энергии в теле. На то, как идут наши дела и как мы реагируем на то, что выходит из-под нашего контроля. Если вы бодры, полны сил и идей — значит Дерево точно ваш полезный элемент. Если же ничего не клеится, вы не можете себя собрать в кучку и настроение ниже плинтуса — значит энергия Дерева лично вас ослабляет.

Понедельник, 13 марта. Ян Металл на Лошади

Фото: 5-tv.ru

Понедельник ожидается обычным понедельником — будет довольно сложно раскачаться и настроиться на рабочую неделю. Дела также могут идти ни шатко, ни валко — энергии дня будут все приводить к балансу.

Лучше всего посвятить понедельник самому безопасному и при этом исключительно важному занятию — планированию. Потратьте время на понимание — куда и как вам надо двигаться, чтобы максимально гарантированно прийти к своей цели. Если цели еще нет или она только смутно очерчена, то сосредоточьтесь на ней. Сочетание энергий Ян Металла и Лошади в карте дня прибавит вам креативности и умения мыслить стратегически.

Не предназначен понедельник для любых соревнований. Энергии дня все приводят к балансу, поэтому выиграть будет сложно. Соответственно, это не лучшее время для игры на бирже, раздела имущества, судебных прений и посещения больниц и докторов.

Люди с Крысой в карте могут ощущать себя в понедельник довольно неуравновешенными. Практикуйте самоуспокоение.

Вторник, 14 марта. Инь Металл на Козе

Фото: 5-tv.ru

А вот во вторник дела могут пойти как по маслу. День хорош для того, чтобы начинать что-то важное и при этом долгосрочное. Делайте все, что вы хотели бы видеть вокруг себя надолго.

Планируйте на вторник свадьбы и подписание важных документов, инвестиционные сделки и долгосрочные соглашения о партнерстве. При этом они могут касаться не только дел по бизнесу. Знакомство с человеком, который может изменить вашу судьбу, встреча с будущим лучшим другом — все это вероятные события этого вторника.

Благоприятно во вторник делать покупки, особенно приобретать дорогостоящее имущество. Особенно повезет тем, у кого в личной карте есть Бык.

Не стоит во вторник отправляться в большие путешествия, начинать ремонт и переезжать. Энергии дня настроены на долгосрочные проекты.

Для людей с Быком в карте этот день, помимо финансовой выгоды, может принести корзинку нервных ситуаций. Просто перетерпите, все само собой пройдет.

Среда, 15 марта. Ян Вода на Обезьяне

Фото: 5-tv.ru

В среду энергии будут чуть потряхивающие. Кому-то повезет и день подарит им увлекательные перспективы, а кому-то наоборот — будет все время наступать на пятки и изо вех сил мешать. Чтобы не попасть впросак, имеет смысл чуток прислушаться к себе и понять, насколько вам в этот день везет. Если все не очень — тогда не лезьте на рожон.

Среда может быть полезна для разного общения. Планируйте разные встречи, свидания, совещания и вечеринки. Поддержка энергии Воды поможет выстроить эффективные коммуникации, даже если с первого взгляда они вам не очень приятны. Разводы и расставания, например, в среду вполне могут оказаться спокойными и предсказуемыми.

Не стоит в среду начинать больших дел, для которых важны детали. Ремонты, стройки, путешествия, походы к инвесторам и выход на новую работу могут быть омрачены разными мелкими форс-мажорами. Если не чувствуете себя самоуверенной глыбой, лучше не делайте в среду ничего важного.

Для людей с Тигром в карте среда может стать источником разочарований. Переживите ее максимально молча, все утрясется.

Четверг, 16 марта. Инь Вода на Петухе

Фото: 5-tv.ru

Четверг может стать чемпионом по всяким неурядицам. Ну или не стать таковым, но тогда можете считать себя нереальным счастливчиком, ведь этот четверг будет наполнен энергиями разрушения и столкновения.

Все собралось в этот день — Петух дня будет сталкиваться сразу с двумя Кроликами к ряду — в месяце и году. И хоть Металл-Петух при таком раскладе и не особо агрессивен, но по любому будет резать траву Дерева-Кролика. Именно поэтому главная рекомендация на день — не влезать в авантюры и быть максимально аккуратными с колюще-режущими.

Лучше всего в четверг заняться отдыхом и малозначимыми делами, которые нестрашно перенести, если что-то вдруг пойдет не так. Вероятны срывы планов, нарушения обязательств, досадные нестыковки и недопонимания. Особенно не стоит жениться, лечиться, отправляться в кругосветное путешествие. Ну а любые иные большие созидательные мероприятия благоразумно будет отложить на другую дату.

Наиболее чувствительными к негативным воздействиям энергий дня будут люди с Кроликом и/или Петухом в карте.

Пятница, 17 марта. Ян Дерево на Собаке

Фото: 5-tv.ru

Пятница, как утро после шторма, будет полна неясностей и скрытых засад. Энергии олицетворяют собой неопределенность, ветра дуют в разные стороны, солнце сменяется пронизывающим ветром. Лучше всего в такие дни зарыться во что-нибудь теплое и попытаться отдохнуть несмотря ни на что.

Планируйте на пятницу необременительный для нервов и кошелька отдых. Хорошо пойдут встречи и свидания с приятными людьми, легкие беседы и интеллектуальные игры. День также исключительно хорош для разводов и расставаний, особенно если вы не смогли решиться на важный разговор в минувшую среду.

Совершенно не стоит в эту пятницу рисковать, в прямом и переносном смысле. Есть большая вероятность, что многое пойдет не так, как вы задумывали. Энергии дня будут только помогать раскачивать лодку. Никакого скалолазания, дрифтинга и конкурса по поеданию гамбургеров на скорость. Максимальный хардкор, что разрешен — это музеи и прогулки с собакой.

Особенно это касается людей с Драконом в карте «Бацзы». Вам точно стоит быть помедленнее в этот день.

Суббота, 18 марта. Инь Дерево на Свинье

Фото: 5-tv.ru

Суббота придет как благословение! Отпустят страхи, разожмется кольцо тревоги, в душе воссияет заря надежды и здравого смысла. Энергии дня полны созидания и вдохновения. Они призывают положить конец сомнениям и двинуться вперед. Так что давайте, продвигайтесь, не задерживайте очередь!

На субботу можно планировать самые важные дела на неделе. Особенно те, что касаются построения взаимоотношений. Свидания, знакомства, помолвки, презентации и переезды. Свадьбы, ремонты, путешествия и начало лечения. Поиск работы, встреча с благодетелями, инвестиционные сделки — всему может найтись энергетическая поддержка в этот день.

Единственное, для чего не очень подходит суббота — так это для судебных дел. Юристы могут смело забыть про работу и заняться приятными личными заботами. Для людей со Змеей в карте суббота может стать временем повышенной эмоциональной нагрузки. Просто отдыхайте и все уладится.

Воскресенье, 19 марта. Ян Огонь на Крысе

Фото: 5-tv.ru

Воскресенье будет ну очень эмоциональным днем. Энергии в нем яркие, фонтанирующие, контрастные. Так и день может стать таким.

Тем, кто привык справляться с эмоциями, в воскресенье рекомендуется заняться сбором урожая. Полезно пообщаться с потенциальными благодетелями или спонсорами — есть большая вероятность, что вам не откажут в вашей просьбе. Правильно потратить время на покупку нужного имущества и получить потом ворох комплиментов по поводу того, как ладно это новое имущество сидит на вашей фигуре.

Не стоит в воскресенье брать кредиты, залезать в долги, ходить по больницам и жениться. Выходить замуж в этот день «Бацзы» тоже не рекомендует. Повышена вероятность конфликтов на любовной почве, странных эротических приключений или претензий в духе — «Ты меня не уважаешь!».

Людям с Лошадью в карте в воскресенье придется вдвойне туго. Но стоит переждать 24 часа и все изменится.

Всем всех благ и удачной недели!