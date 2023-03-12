В США указали на разногласия между Киевом и Вашингтоном по итогам конфликта с РФ

Politico: между Киевом и Вашингтоном растут разногласия по завершении конфликта на Украине

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/PRESIDENT OF UKRAINE apai

Белый дом разочарован действиями киевского режима в Артемовске и «ворчит» по поводу постоянных вымогательств Зеленским оружия.

Между США и Украиной нарастают разногласия по поводу завершения конфликта с Россией. Об этом пишет Politico со ссылкой на американских чиновников.

Отмечается, что в отношениях Вашингтона и Киева возникает все больше точек напряженности. В их числе диверсия на «Северных потоках», «изматывающая оборона стратегически неважного» Артемовска (Бахмута) и планы Киева по захвату Крыма.

При этом, говорится в статье, официальные лица США считают, что настойчивое требование Зеленского о возврате Украине всей территории, находящейся под контролем России, включая Крым, до начала каких-либо мирных переговоров, только продлит конфликт.

Также в администрации президента США Джо Байдена начали беспокоиться о том, что Украина тратит в Артемовске столько солдат и боеприпасов, что это лишит ее возможности начать крупное контрнаступление весной.

В публикации отмечается и разочарование Вашингтона по поводу поставок Киеву оружия. Авторы утверждают, что в Белом доме многие «ворчали по поводу постоянных просьб» Киева о поставках оружия и того, что президент Украины Владимир Зеленский «не проявлял должной благодарности».

Вывод статьи таков, что растущие разногласия Вашингтона и Киева могут предвещать большой раскол в спорах об окончании конфликта. При этом США уже ясно дали понять киевскому режиму, что не могут бесконечно финансировать Украину на том же уровне, что сейчас.

Журналист издания The Hill Стивен Блэнк накануне заявил, что Запад рискует проиграть на Украине из-за нескольких важных ошибок. В их числе аналитик назвал отсутствие стратегии и непонимание того, как действовать в случае успеха Киева. По мнению Блэнка, «коллективный Запад», несмотря на активную поддержку украинской армии, совершенно не надеется на победу Украины.

Блэнк также процитировал ряд экспертов, которые призывают принуждать Украину к переговорам с Россией. По мнению журналиста, это происходит оттого, что западные власти уверены в достижении Россией целей спецоперации.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по мнению французского историка Эммануэля Тодда, Россия имеет все шансы выйти победителем из конфликта на Украине в отличие от Североатлантического альянса.