Лоботомии не подвергалась? Логопед объяснила причины странной речи Камалы Харрис

Фото, видео: www.globallookpress.com / Michael Ciaglo - Pool via CNP; Ruptly / Paris Peace Forum; Ruptly; 5-tv.ru

Американцы заподозрили у своего вице-президента афазию — потерю способности излагать мысли. Так ли это на самом деле?

Косноязычие вице-президента США Камалы Харрис объясняется не заболеванием, а элементарным неумением анализировать, логически рассуждать и адекватно излагать свои мысли. Такое мнение в комментарии 5-tv.ru высказала логопед, педагог по сценической речи Наталья Погосова.

В самих США у Харрис заподозрили афазию — потерю способности записывать и передавать свои мысли с помощью слов, а также понимать речь другого человека. С публикацией на эту тему вышло авторитетное американское издание American Thinker.

Однако Погосова не согласна с «диагнозом» американцев. Она считает, что корни косноязычия Харрис, возможно, кроятся в задержке развития в детстве.

«Афазия связана с физическим повреждением мозга в результате инсульта, травм или операций. Таких неприятностей с Камалой Харрис, к счастью, не случалось — инсульт не разбивал, в аварии не попадала, лоботомии не подвергалась. Значит, ее речевые проблемы афазией назвать нельзя. Возможно, в детстве у нее была задержка речевого развития — поздно начала говорить, мало читала, мало общалась», — предположила эксперт.

Погосова также указала, что косноязычие Харрис не обязательно свидетельствует о ее низких умственных способностях, тем более что она получила хорошее образование.

«Не все люди даже с высоким интеллектом способны хорошо формулировать свои мысли. Причины бывают разные. В основе могут лежать и болезненные процессы, приводящие к разрыву логических связей, к примеру, болезнь Альцгеймера или старческая деменция. Но это ей пока не грозит», — отметила логопед.

Однако, добавила Погосова, и у здоровых людей речь бывает рваной, а мысль незаконченной. Причиной этого может быть речевая недоразвитость или элементарная нехватка знаний о предмете разговора, иначе говоря, некомпетентность. Именно этим «недугом», скорее всего, и страдает вице-президент США, предполагает эксперт. А глупое хихиканье, которое часто замечают у Харрис, — это не что иное как попытка скрыть незнание предмета.

«Это чисто женский прием. Если девочка — дурочка, она хихикает, когда не знает ответа. Ей кажется, что так она удачно маскируется. Это принцип дурочки-хамелеона: ей кажется, что если она захихикала, то она прикрыла свою глупость. Что и делает Камала Харрис. Наверное, она использует этот прием с детских лет. Так и не выросла», — иронично заключила Погосова.

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