Верните деньги и дайте согреться: Молдавию охватили массовые протесты
Молдавию охватили массовые протесты из-за энергокризиса
Фото, видео: REUTERS; 5-tv.ru
«Коллективный Запад» погружается в хаос. Демонстранты требуют от правительства решить проблемы, коим нет ни конца ни края.
В Молдавии — масштабные акции протеста. В Кишенев съезжаются люди со всей страны. Стражи порядка блокируют трассы, ведущие к столице, и задерживают людей безо всяких объяснений. С транспорта снимают регистрационные номера и отправляют в гараж. А сами полицейские собирают персональные данные протестующих.
Несмотря ни на что, люди продолжают путь в столицу пешком. Кому все-таки удалось пробиться в город, собрались около медицинской академии. Демонстранты недовольны ростом тарифов на газ — в условиях энергокризиса. Они прорвали полицейский кордон и направились к центральной площади и дому правительства.
Известно, что задержано около полусотни человек. Участники митинга успели принять резолюцию с требованием к правительству — оплатить счета за отопление и электроэнергию за три зимних месяца.