Фото, видео: www.globallookpress.com / Svetlana Vozmilova; 5-tv.ru

Девушка за рулем иномарки так перепугалась, что буквально выпрыгнула из авто и кинулась к детям. Она и вызвала скорую помощь.

Двое школьников серьезно пострадали в Армавире. Они перебегали дорогу в неположенном месте, в этот момент их сбил автомобиль. Сильным ударом детей отбросило на несколько метров.

За рулем машины была женщина, она и вызвала скорую помощь. Врачи диагностировали у детей переломы и сотрясение мозга — сейчас пострадавшие в больнице.