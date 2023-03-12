«Я не вижу любовь»: знаменитый таролог оценила таинственную пассию Киркорова

Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; ВКонтакте / Марианна Абравитова; 5-tv.ru

Предсказательница Марианна Абравитова объяснила, в чем причина серьезных перемен в певце.

Король российской эстрады 55-летний Филипп Киркоров в последнее время заметно преобразился, он изменил свой имидж до неузнаваемости. Артист не скрывает, что помолодевшее лицо и стройная фигура — это заслуги пластических хирургов. Прежде он признался, что тайные любовные отношения вдохновили его на внешние перемены. Теперь стало известно, что он не просто встречается со своей новой избранницей, а она ждет его домой.

Таролог Марианна Абравитова прокомментировала эксклюзивно для 5-tv.ru то, что не видит официальных браков у Киркорова в будущем.

«Я не вижу, что у Киркорова есть любовь. И то, что он говорит, что ему есть к кому возвращаться домой. Это, скорее всего, он говорит о своих детях, которых искренне любит», — говорит таролог.

Предсказательница считате. что вся история с намеками о новой избранницей — это заигрывание с публикой и пиар-ход. Сейчас Киркоров сильно поменял имидж, что говорит о том, что у него незаурядный ум. И возрождение его захлестнуло. Он понял, что такое обновление нужно не только в образе, но и в личной жизни. Поэтому если у него все новое, то и личная жизнь должна якобы обновиться.

Ранее 5-tv.ru писал, что Филипп Киркоров боится, что если СМИ узнают о его личной жизни, то все разрушится.