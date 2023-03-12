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Певец считает, что его женщина должна возбуждать других людей. Он говорит, чем больше контроль, тем больше секса на стороне.

Брак Чумакова и Ковальчук признают одним из самых крепких в мире российского шоу-бизнеса Супруги вместе больше десяти лет. Как обвиненный в тирании Алексей Чумаков сохраняет брак с Юлией Ковальчук, сообщает StarHit.ru.

До отношений с Алексеем Чумаковым солистка «Блестящих» многократно пыталась устроить личную жизнь. Однако все романы заканчивались неудачами. Музыканты познакомились в 2003-м году, однако тогда их общение сводилось только к «привет — пока». Свою симпатию Ковальчук ощутила во время участия в шоу «Танцы на льду». Алексей тоже боролся в шоу за победу.

Первая искра пролетела, когда певец пригласил девушку на сольный концерт и она влюбилась. Нескольких встреч хватило, чтобы пресса заговорила о романе артистов. Знаменитости не стали скрывать очевидное, однако подробностей не разглашали. Ковальчук поняла, что несмотря на то, что Чумаков певец, он типичный интроверт. Дело к свадьбе долго не шло.

«Юля слишком умна. Она никогда не задавала вопросов о том, когда же… Хотя иногда по настроению я видел, что она ждет такого разговора. Вообще, это унизительно для женщины — говорить: „Слушай, сделай мне предложение“. Никто не отменял желания мужчины быть победителем. Пусть через шесть лет, как это сделал я, но мужчина должен сам дозреть до этого решения», — признавался Чумаков.

В 2013-м Алексей влюбленные тихо и скромно расписались в московском ЗАГСе. Отметили радостное событие вдали от российских СМИ — в Испании. Через год супругов назвали парой года, а комедия с их участием «Срочно выйду замуж» и песни, исполненные дуэтом только закрепили этот статус за молодоженами.

Только в 2017-м году у пары родилась малышка. Ребенка звезды предпочли не показывать в соцсетях, оградив ее от лишнего внимания чужих людей.

«Некоторые пишут, что мы не показываем дочь, потому что она больна. Знаете, не стоит обращать внимания на идиотов, переубеждать их, вступать в спор или, не дай Бог, оправдываться. Идиотов всегда намного больше, чем времени в твоей жизни», — убежден Чумаков.

Крепкие отношения Ковальчук и Чумакова стали символом мудрости в российских журналах.

«Я не знаю, как сложится наша жизнь, но факт остается фактом, поэтому даже в спорах, когда я понимаю, что накал страстей фантастический, всегда на чашу весов ставлю свое внутреннее состояние. Мне в данной ситуации гораздо проще отойти назад или попросить прощения, даже если не считаю, что не права», — рассуждала Ковальчук.

В интервью певица всегда предстает верной хранительницей очага. Алексей же наоборот. Иногда он позволяет себе немного двусмысленности, которая ведет к осуждению со стороны злопыхателей. Чумаков нередко шутит с подписчицами. Иногда его сарказм принимается за чистую монету.

«Девушка сказала: „Ты женат?“. Я ответил „это ничего не значит“, но это был юмор. Странно, что никто этого не понял», — жаловался музыкант в программе Пятого канала «Светская хроника», подчеркивая, что по-прежнему болен любовью к жене.

Некоторые поклонники считают, что певица любит Чумакова, а он лишь позволяет ей себя любить. Многие считают, что артист является чуть ли не домашним тираном. Алексей как-то пояснял, что заглядываться на других женщин нормально, ведь главное не доходить до измены и хранить любовь к своей единственной партнерше

«Изменяют все и всегда, кто-то физически, кто-то ментально. Для меня катастрофа, если женщина интересна только своему мужчине, в этот момент можно просто закопать ее. Женщина должна возбуждать других людей. Когда мужчина говорит „не надевай это платье, не ходи туда-то, почему этот на тебя смотрит“ — такие ревностные блоки мне неясны. Чем больше контроль, тем больше секса на стороне», — заявил музыкант.

Несмотря на слухи, супруги по-прежнему счастливы вместе. Они записывают хиты и воспитывают любимую дочь. Музыкантов часто спрашивают, когда намечается еще одно прибавление в семье, но они уходят от ответа, так как считают, что это зависит не только от них.

«Нельзя взять и решить — мы пойдем за мальчиком завтра в 13:07. Как Боженька даст, так и пойдем. Вернее, не мы пойдем, а мальчик к нам придет», — уверен Чумаков.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков были вынуждены расстаться на время. Вокруг одного из самых крепких браков в мире российского шоу-бизнеса много разговоров, но далеко не все из них — правда.