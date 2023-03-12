Жена комика Петросяна ответила на вопрос, будет ли она хорошей свекровью

Фото: Instagram* / bruhunova

Почему Татьяне Брухуновой невыносимо расставаться с наследником и кто может его отобрать?

Жена комика Евгения Петросяна 33-летняя Татьяна Брухунова родила первенца в марте 2020 года. Юмористу тогда исполнилось 75 лет, и новорожденный малыш стал радостью для супругов. Они с удовольствием воспитывают уже трехлетнего Вагана, которому это имя дали в честь отца Петросяна. На днях подписчица спросила жену Петросяна, будет ли она хорошей свекровью. Об этом сообщает издание dni.ru.

Конечно, сейчас женщине трудно себя представить в роли свекрови, так как ее сыну всего три. Но время быстротечно. Брухунова заключила: надеется, что у нее хватит сил и мудрости отпустить малыша во взрослую жизнь.

«Я молю бога каждый день о мудрости, силе духа и терпении. Сын — не моя собственность, и я хочу надеяться, что приму любой его выбор с радостью в сердце», — ответила жена Евгения Петросяна, представляя такую ситуацию, что ей придется отпустить кровинушку.

Брухунова активно ведет соцсети, она часто выкладывает фото в дорогих нарядах, путешествует и временами делится снимками и фактами из личной жизни.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что молодая жена Петросяна удивляет экстравагантными нарядами. Стилист Селена Сафарова разобрала образы молодой жены Петросяна и ответила на вопрос, почему Брухунова не может стать «иконой стиля».



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