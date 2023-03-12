Российская армия почти полностью освободила Красногоровку в ДНР

Полковник ДНР Басурин сообщил о почти полном освобождении Красногоровки к северу от Авдеевки

Фото: Мальгавко Сергей / ТАСС

Как российским военнослужащим удалось добиться такого быстрого результата?

Российская армия в Донецкой народной республике (ДНР) почти полностью освободила Красногоровку к северу от Авдеевки. Об этом сообщил полковник в отставке Эдуард Басурин в беседе с ТАСС.

«Населенный пункт практически освобожден. На окраинах идут зачистки», — рассказал он.

Освобождение Красногоровки сыграет стратегически важную роль для Вооруженных сил (ВС) РФ, так как, по словам Басурина, со стороны Авдеевки Вооруженные силы Украины (ВСУ) наносят удары по ДНР. Поэтому сейчас российской армии нужно «сжать в тисках» Авдеевку.

Ранее на этой неделе пехота начала активное наступление на данном направлении. Из-за этого ВСУ вынуждены расставлять технику по всей линии фронта, чтобы сдержать наступление.

24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Киевский режим усилил обстрелы жилых кварталов ДНР и ЛНР, в связи с чем эти республики попросили у России военную поддержку, так как попытки урегулировать конфликт путем переговоров Украина проигнорировала.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что российские бойцы начали закрепляться на окраинах Красногоровки.