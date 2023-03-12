Охранник кафе в Подмосковье, где произошло убийство с участием сына депутата ГД, восстановил картину событий

Охранник кафе в Подмосковье рассказал, что убитому всадили нож в сердце

Фото, видео: www.globallookpress.com / CHROMORANGE / Bilderbox; 5-tv.ru

В убийстве подозревают сына депутата Госдумы, хоккеиста Артема Иванюженкова.

Охранник кафе в Подмосковье предположительно восстановил картину убийства, произошедшего в заведении ночью. Мужчина рассказал 5-tv.ru, что в момент инцидента у него был выходной, и он приехал в кафе только утром. По следам крови он смог предположить, за какими именно столом сидел потерпевший.

«Я знаю то, что просто подошли, всадили ножом в сердце и все», — рассказал охранник.

Подозреваемый в совершении убийства — сын депутата Госдумы, хоккеист Артем Иванюженков. По предварительным данным, он в эту ночь находился в кафе на праздновании дня рождения.

Между компаниями произошел конфликт, в ходе которого один из мужчин получил ножевое ранение и умер от потери крови. Сам Иванюженков с места преступления скрылся.

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры первых минут после убийства мужчины с участием сына депутата Госдумы.