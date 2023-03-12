Болезнь дала о себе знать? Почему Камала Харрис не может говорить красноречиво

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Вице-президент США страдает от тяжелого недуга, при котором теряет способность формулировать мысли?

Слова вице-президента Джой Байдена Камалы Харрис звучат причудливы. Они часто повторяются и фразы звучат незавершенными. Она не начинает предложение, а затем теряет нить. Многие думают, что Харрис болеет афазией. Об этом сообщает издание American Thinker.

Афазия — это болезнь, когда человек полностью или частично теряет способность передавать свои мысли с помощью слов, записывать свои мысли и понимать обращенную к нему речь. Эта патология носит неврологический характер.

«Итак, Украина — это страна в Европе. Она существует рядом с другой страной под названием Россия. Россия — большая страна. Россия — могущественная страна. Россия решила вторгнуться в меньшую страну под названием Украина. Так что, по сути, это неправильно», — последнее выступление Камалы Харрис.

Афазики могут скрывать тот факт, что они не могут удержать смысл своего повествования, довести его до конца. Порой они придумывают окончание истории, а затем переходят к семантически странному финалу. Политолог часто повторяет свое первое предложение. Также они издают смешки или делают странные жесты, чтобы отвести слушателей от подозрения и перевести странное повествование в шутку.

В издании сообщается, что женщина не готовится к выступлениям, текст которых пишут для нее. Многие подчиненные считаю такое поведение стервозным. Они не понимают, что скорей всего Камала Харрис «не готовит» или «не читает служебные записки своих сотрудников», потому что она не может правильно обрабатывать ввода речь.

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При такой болезни, люди могут казаться нормальными, не понимая речи или написанных слов. Поскольку большая часть нашего мышления — это тоже внутренняя речь, и поскольку она не может «держаться» за нее. Вероятней всего, она испытывает серьезный когнитивный дефицит.

Источник считает, что Байден имеет доступ к медицинским диагнозам, и поскольку он демонстрирует садистское и даже разрушительное чувство юмора, вполне возможно, что Камала была выбрана из-за или вопреки ее неврологической болезни. Возможно, это может быть тактикой Байдена, направленной на устранение любой потенциальной конкуренции.

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