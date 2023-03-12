Гормоны или страсть? Сексолог объяснил постоянную тягу женщин к интиму

Фото, видео: www.globallookpress.com / Elena Sikorskaya; 5-tv.ru

Как нелепые советы из глянцевых журналов влияют на поведение дам?

Почему некоторых женщин постоянно тянет к интиму? На этот вопрос эксклюзивно 5-tv.ru ответил сексолог Евгений Кульгавчук, который объяснил, что у некоторых женщин более сильная половая конституция, которая не меняется на протяжении всей жизни.

Эксперт считает, что все люди разные и половой темперамент определяет половая конституция, которая у каждого человека своя. Она не меняется на протяжении всей жизни.

Согласно этой концепции есть мужчины как со слабой, так и женщины с сильной половой конституцией. Иногда пары нее совпадают и это становится дисгармонирующим фактором, но не решающим.

Если у влюбленных развиты адаптационные механизмы, то есть люди способны подстраиваться друг под друга, то они смогут нивелировать эти несовпадения.

«Совершенствование сексуальной техники, повышение культуры интимных отношений может помогать чувствовать себя счастливыми и необделанными», — рассказал эксперт.

Сексолог отметил, что в его практике порой встречаются запутанные случаи на эту тему. Например, пара обращается по вопросу несовпадения темперамента. Но при сборе данных при опросе выясняется, что половая конституция обоих партнеров соответствует друг другу.

Но когда во время терапии психолог начинает более глубоко разбираться в причинах, то выясняется, что женщина прочитала в каком-то женском журнале как ей показалось, очень хороший совет, что нужно быть богиней секса и постоянно говорить своему партнеру, что она нуждается в интиме.

«На самом деле, подобные вредные советы могут лишь формировать сексуальный невроз и даже приводить к расставанию. Поэтому иногда важно слепо не следовать вредным советам, а учиться разговаривать с партнером», — объяснил сексолог.

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