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Что сейчас творится на передовой — во всех подробностях рассказал экс-подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

Российские военные с каждым днем освобождают все новые и новые территории. Как сообщил экс-подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко, одно из последних достижений — бойцы значительно продвинулись и заняли выгодные позиции в районе промзоны Артемовска.

«В населенном пункте Артемовск штурмовые группы заняли на территории Артемовского завода по обработке металлов в промышленной зоне выгодные позиции», — подчеркнул Марочко в интервью ТАСС.

Это означает, что защитники Донбасса могут лучше контролировать перемещение украинских террористов в указанном районе и оперативнее принимать решения.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что украинские террористы убили женщину, скинув боеприпас на Новую Каховку.