Украинские террористы убили женщину, скинув боеприпас на Новую Каховку

Фото: Telegram / Администрация Новокаховского городского округа

В результате ЧП также разрушены дома, магазины и линии электропередач.

В результате обстрела Новой Каховки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) погибла женщина. Об этом сообщили в администрации Новокаховского городского округа. По официальным данным, удар пришелся на микрорайон «Сокол».

«ВСУ в очередной раз показало свое звериное лицо. Неонацистское и преступное», — написали в Telegram-канале администрации.

Кроме того, в результате обстрела значительные повреждения получили жилые дома, магазины и линии электропередач. Как отметили представители округа, ВСУ атаковали с правого берега Днепра. Обстрел велся боеприпасами, которые Киеву поставляют западные страны.

В январе ВСУ совершили очередное преступление в Новой Каховке, обстреляв корпус детской больницы. Обошлось без погибших, но полностью был разрушен кабинет для рентгена. Украинские боевики целенаправленно атаковали детское отделение и отделение женской консультации.

Спецоперация по защите Донбасса продолжается с 24 февраля 2022 года. Российская армия с целью денацификации Украины пытается прекратить геноцид гражданских со стороны киевской власти. Урегулировать конфликт мирным путем власти Украины не согласились.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Киев приказал усилить обстрелы Каховской ГЭС.