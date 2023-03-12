Жители Донецка сообщают о серии взрывов в центре города

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Детали выясняются. Данных о пострадавших пока не поступало.

В центре Донецка прогремела серия взрывов. О происшествии местные жители сообщают в социальных сетях. Факт подтвердил и мэр города Алексей Кулемзин, опубликовав заявление в официальном Telegram-канале.

«По сообщению жителей, центр Донецка под ударами украинских фашистов. Информация о последствиях обстрелов уточняется», — подчеркнул градоначальник.

По уточненным данным, после атаки террористов, работающих на киевский режим, в городе еще долго наблюдали столбы дыма.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

10 октября, после теракта, совершенного украинскими террористами на Крымском мосту, Россия начала наносить ответные удары по объектам инфраструктуры Незалежной. Президент РФ Владимир Путин неоднократно предупреждал преступный киевский режим о том, что ответ на теракты, совершенные боевиками в России, будет неотвратимым.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что украинские радикалы проводят ротацию на купянском направлении.