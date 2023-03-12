В НАСА показали кадры выхода российского космонавта Кикиной из капсулы Crew Dragon

Фото, видео: www.globallookpress.com / SpaceX; Reuters / NASA TV; 5-tv.ru

Единственная женщина-космонавт «Роскосмоса» была на МКС с октября 2022 года.

Американское национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) продемонстрировало кадры с выходом из капсулы корабля Crew Dragon-5 единственной женщины-космонавта «Роскосмоса» Анны Кикиной.

На записи показано, как Кикиной помогают выйти из капсулы и подняться на ноги. Автономный полет длился примерно 19 часов, а затем Crew Dragon-5 приводнился в Мексиканском заливе у побережья штата Флорида.

Накануне корабль отстыковался от Международной космической станции (МКС). На станции работают коллеги Кикиной Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Андрей Федяев, а также астронавты Франциско Рубио, Стивен Боуэн, Вуди Хобург и Султан аль-Нейади.

В Международный женский день Кикина рассказывала об экспедиции на МКС, отмечая, что каждый новый день интересный, и это ее привлекает в работе. Также она акцентировала внимание на том, что полет реализован так, как ожидалось. Полученная при подготовке база обеспечила сходство с тем, с чем Кикина впоследствии работала. Женщина-космонавт была на МКС с октября 2022 года.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как ракета с кораблем Crew Dragon стартовала из Флориды к МКС.