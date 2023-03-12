Бывший глава Европарламента объяснил, что мешает Украине вступить в Евросоюз

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В прошлом году обсуждалась отмена незыблемого для блока правила. К чему пришли политики?

Сразу принять Украину в Евросоюз (ЕС) невозможно, поскольку к потенциальным странам-участницам предъявляются достаточно высокие требования. Также этому препятствует категоричная позиция Венгрии и Польши, пишет издание Spiegel.

«По политическим соображениям, это трудно осуществить, особенно если речь идет о том, чтобы сделать это быстро», — сказал в интервью журналистам экс-глава Европарламента Мартин Шульц.

По утверждению политика, другие государства тоже хотели стать частью ЕС, но не достигли желаемого. Всему виной стало так называемое правило единогласия, сковывающее многие политические инициативы.

Таким образом венгерская сторона долго одна блокировала принятие шестого пакета антироссийских ограничительных мер. Болгария наложила запрет на начало диалога с Северной Македонией о вступлении в ЕС. А французы воспрепятствовали либерализации с Косово визового режима.

Шульц дополнил, что он не против расширения блока ЕС, однако Польша вместе с венграми против отмены правила единогласия. В прошлом году в ЕС началось обсуждение отмены вышеупомянутого политического принципа. В октябре канцлер Германии Олаф Шольц выступал за отмену принципа единогласия и был за расширение ЕС.

До этого сообщалось, что изменить процедуру принятия решений можно для своих стран-членов о наложении запрета на общие инициативы, например, введение санкций против РФ.

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