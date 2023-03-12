Что взять с собой в зону СВО: мобилизованный показал быт пехотинцев на передовой

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Военнослужащий с позывным «Тамада» признался, что реальность оказалась лучше ожиданий, однако он все еще настраивает себя на готовность к серьезным испытаниям.

Мобилизованный оренбуржец с позывным «Тамада» рассказал, как живут в окопах пехотинцы. В беседе с военным корреспондентом «Известий» Валентином Трушниным он поделился своими ожиданиями от быта солдат в зоне спецоперации и первыми впечатлениями — парень находится на передовой всего неделю. Подготовку он проходил с октября, жил с будущими сослуживцами в палатках — все они теперь плечом к плечу защищают Родину. «Тамада» отметил, что делить быт с земляками проще, рядом все же свои, уже знакомые и проверенные люди.

«Ожидания были одни, реальность другая. Все не так страшно. Ко всему, конечно, нужно быть готовым, нужно готовить себя морально. Ни голодно, ни холодно, нормально… По-разному. В целом не голодаем — это точно. Вчера плов готовили, кстати», — рассказал военный.

По словам пехотинца, казан, в котором приготовлен богатый ужин, он купил в Оренбурге специально для службы. Самостоятельно доставить чугунную посуду на фронт — целая история, но «Тамада» уверен, что его казан здесь станет «легендарным».

Мобилизованный показал съемочной группе кухню в его расположении. На входе встречает местный кот Барсик, стены обиты досками, грубо сколоченный стол — в легком беспорядке, но на нем нет ни одной грязной кружки или ложки. Над столом — детские рисунки и открытки. Это жители родного Оренбурга прислали поздравления ко Дню защитника отечества.

«Гуманитарка приходила с поздравлениями, со всем. Вот, мы оформили красиво все на 23 Февраля. Душу греет», — делится солдат.

Жизнь в окопе, конечно, не сахар, хоть военные и шутят, мол, живем в отеле «десять звезд». К их спальным местам ведут коридоры с низкими потолками, длинная лестницы — ниже и ниже под землю. Только в самой «спальне» можно выпрямиться в полный рост. Высоким мужчинам здесь чуть сложнее — сам «Тамада» передвигается с осторожностью, так как едва не задевает потолок макушкой. Несмотря ни на что говорит, жить можно. Лучше, чем он представлял, находясь в учебке.

Как рассказал оренбуржец, на передовую с собой нужно брать только необходимое: комплекты нижнего и термобелья, желательно несколько, чтобы была возможность переодеться в сухое и чистое, мыло и полотенце, носки, сухие грелки — пока не разгулялась весна и окончательно не потеплело, важно думать о своей безопасности. Все нужные вещи лучше уместить в компактном рюкзаке, простой быт военнослужащих не требует излишеств. Вот уже несколько месяцев у «Тамады» кочевой образ жизни, он привык. Хотя привезенным казаном, без которого можно было обойтись, все еще гордится. Что же касается подготовки моральной — не стоит надеяться на сказку, уверен парень.

«В любом случае нужно готовить себя к худшему, пускай лучше реальность тебя удивит приятно, но к худшему надо готовиться в любом случае», — заключил он.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как женщины защищают родину в зоне спецоперации. Жительницы Донбасса, работающие на передовой, выполняют разные задачи — служат в рядах связистов и оказывают медицинскую помощь бойцам. И ежеминутно рискуют жизнью наравне с мужчинами.