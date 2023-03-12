Штрафы, пени и баснословные тарифы: как найти управу на недобросовестных коммунальщиков

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

Минстрой предлагает привести все к единому знаменателю и завязать на государственную информационную систему ГИС ЖКХ во избежание злоупотреблений в сфере ЖКХ.

Сфера ЖКХ — является настоящим Клондайком для тех, кто знает, где искать золото. В Новосибирске жители микрорайона после смены управляющей компании получили платежки, в которых им — в прямом смысле слова — нарисовали долги на сотни миллионов рублей. Неадекватный ценник списали на сбои в программе, но это происходит не в первый раз. Как проверить — насколько адекватны расчеты в квитанциях, что мы получаем каждый месяц?

Минстрой предлагает привести все к единому знаменателю и завязать на государственную информационную систему ГИС ЖКХ. И что? Порядка будет больше? Задумался Роман Польшаков.

Такие платежки за коммунальные услуги не получали еще ни где, ни в Европе, ни в США, ни на Рублевке. Зато получили они — жители многоэтажки в Новосибирске. Ни много ни мало — 184 миллиона 659 тысяч 117 рублей. И это только за горячую воду.

«Люди в панике переживали откуда эти счета поверить в ошибку было сложно потому что недавно был переход с одной организации в другую», — рассказала Наталья Логарева, местная жительница.

Кому-то пришло поменьше — 158, 65 тысяч. В итоге все списали на обычную ошибку. Жильцы уже сменили управляющую компанию, но перерасчеты и ошибки от старой приходят до сих пор.

«Чтобы нам подправили платежи и лишние строки, которые приписываются, есть вся доказательная база, неужели недостаточно, о чтобы люди вздохнули и жили спокойно», — рассказала Наталья Логарева.

Такие астрономические ошибки заметить легко. Газ, вода, свет — тут не обманешь. Все по счетчику — деньги уходят поставщику. А вот множество дополнительных строк — раздолье для недобросовестных управляющих компаний — общедомовые нужды, содержание жилья, целевые и добровольные сборы. Кто заметить лишние 5-10 рублей с квадратного метра? А получатся тысячи, а то и десятки тысяч рублей в год. С одной квартиры.

«Например, когда у людей берут, включают в платежку и плату за содержание общедомового имущества и плату за опрессовку батарей, то есть подготовка батарей к зиме идет отдельной строкой», — рассказала Светлана Разворотнева, заместитель председателя комитета по строительству и жкх государственной Думы РФ.

В Петербурге, например, у жителей вот этого дома пару месяцев назад появились сразу 10 новых пунктов в платежках, которые как раз дублируют такие общедомовые нужды.

«Они вынесли эти пункты, еще раз прописали, еще раз за какие-то услуги мы платим по два раза. У квартир суммы разнятся от 800 до 1500 по квартирам», — рассказала Наталья Егорушкина.

А это уже Москва: как говорят жильцы, их дом чуть не перевернулся вверх дном за 15 лет своего существования. Его должным образом не обслуживала вначале УК, затем ТСЖ. И многоэтажке уже требуется капитальный ремонт. Причем, по словам жителей, они переплачивают коммуналку на 25% и деньги уходят неизвестно куда.

У жильцов все посчитано. Говорят, их дом — показательный в плане воровства обслуживающей организацией. Сейчас судятся.

Ставки по общедомовым нуждам и содержанию жилья вместо 40 рублей — 50, утверждали на собрании собственников, только вот жители не помнят, чтобы присутствовали там.

Особенно возмущает, что через такой же обман они уже проходили два года назад.

«На содержание на охрану компания омега зашла по конкурсу по тарифу 24 рубля, а потом через три месяца люди обложили себя ставкой 60 рублей как будто бы люди себе добавили допуслуг. Сейчас жителей еще пощадили, обещали — в районе 40 рублей, но в один момент тариф подняли до пятидесяти с квадратного метра», — рассказал Константин Крохин, председатель московского жилищного союза, член комитета по ЖКХ ТПП РФ, юрист.

«В смете заложены 400 тысяч по воде, а реально 20 тысяч — четыре тысячи процентов накрутка. Хитрая схема, что там не вот мы добавляем, а это все в смете», — рассказала Ольга Сапунова, местная жительница.

Помимо тарифа добавили еще и целевой сбор за каждый квадрат — 16 рублей. И даже отчет правления показал — денег берут в разы больше, чем тратят.

«Один и тот же человек владеющей эксплуатирующей организацией по контракту получает 2 млн в месяц за обслуживание дополнительно по слаботочным системам по завышенным тарифам в 5 раз ежемесячно дальше получает деньги по аварийно-спасательным работам 4,5 миллиона дальше за устройство строительно-монтажных работ по 400 тысяч которые никак не описаны», — рассказал Константин Крохин, председатель московского жилищного союза, член комитета по ЖКХ ТПП РФ, юрист.

А жители этого жилого комплекса в новой Москве горько шутят что ощущают себя истинными европейцами: по всей стране тарифы за год поднялись максимум на 9%, а у них почти на 300.

По подсчетам местных жителей УК на них зарабатывает в месяц больше полумиллиона, но попасть в офис и спросить — где деньги практически невыполнимая задача.

Виктору тоже в обслуживающей организации не отвечали — на что они тратят деньги. Он подал иск и выиграл. Пока — моральную компенсацию. Теперь требует перерасчет.

«Мне насчитали пять тысяч морального вреда, поэтому я естественно пойду сейчас в апелляцию. Так же ТСЖ подал на меня, что я не плачу коммуналку, но я им писал уведомление, что ребят, пересчитайте, за что я вам плачу, они не пересчитали, но пошли на меня в суд. И я на них подал в суд по непризнанию общего собрания, которое они проводили, потому что они задним числом утвердили эти тарифы», — рассказал Виктор.

Сейчас его же примеру последовали и герои наших историй из Новосибирска, Петербурга и Москвы. Как показывает практика, все что заложено в смете управляющей компании, по установленному на каком-то собрании, кем-то тарифу — они возьмут. А вот вернуть деньги можно только через суд. И чем больше будет таких тяжб… тем реже будут приходить шокирующие платежки.