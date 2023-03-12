«Пи Эм 2,5»: реальная угроза здоровью или новая уловка «продавцов воздуха»?

Фото, видео: www.globallookpress.com / Hartmut Schmidt; 5-tv.ru

Экологи бьют тревогу по поводу чистоты воздуха, но скептики видят в этом лишь скрытую рекламу воздушных фильтров. Кто прав?

Весь воздух на Земле опасно загрязнен микрочастицами. К сенсационному выводу пришла группа китайских и австралийских ученых: проанализировав данные за 20 лет, они вывели пугающую, почти 100% степень загрязнения. Воздух может считаться «нормальным» и безопасным лишь в самых труднодоступных районах на севере и юге планеты, где проживает одна тысячная процента населения Земли.

Речь о самых мелких микрочастицах диаметром до 2,5 микронов, для удобства их называют РМ2.5. Они в 30 раз меньше песчинки и в 20 раз тоньше волоса. Ни глазом, ни кожей, никак, они не осязаемы. Может и к лучшему, иначе — было бы страшно дышать этой взвесью.

РМ2.5 — это частички сажи, асфальта, если в городе, почвы — если на природе, это минеральные соли, соединения тяжелых металлов, микропластик и так далее. У магистралей и на первых этажах их больше, этажу к десятому и за деревьями — концентрация падает.

Частички настолько мелкие, что их пропускает наш естественный воздушный фильтр — слизистая оболочка носа, они попадают в легкие, а оттуда в кровеносную систему. Всемирная организация здравоохранения считает, что заболевания от РМ2.5 снижают продолжительность жизни на 8,6 месяцев. В среднем по планете. Все зависит от концентрации и продолжительности воздействия.

И все же у планеты есть шанс — и это — Россия. В сенсационном китайско-австралийском исследовании брали за основу данные сотен станций мониторинга воздуха в США, Китае и Евросоюзе, но при этом ни одной из России, то есть они вообще не знают, чем мы дышим. А зря — если взять другое исследование — швейцарцев — то даже Красноярск, который периодически накрывает «черное небо» — чище Ницце, Рима, Парижа и Берлина. А многомиллионная Москва и вовсе — в топе самых зеленых мегаполисов.

Так что к научности исследования, хоть оно и было опубликовано в авторитетном журнале — большие вопросы. Может быть, исследователи действительно что-то недоработали. Но вполне может быть, что это часть такой информационной подготовки для внедрения «зеленой экономики».

Бац! Сенсация — глобальное потепление — завтра мир уйдет под воду. Под это политики перестраивают предвыборные программы, а корпорации вводят новые эргономичные товары, но годы идут и всемирного потопа ждать как второго пришествия, а миллиарды освоены. То же самое может быть и со страшилкой по поводу загрязнения воздуха на всей планете — ведь это значит, что шанс на спасение — фильтры для приточной вентиляции. Кстати, рейтинги городов по «чистоте воздуха» составляют как раз фирмы по продаже таких фильтров.